Французский регбист — о вылете с домашнего Кубка мира: хочу забыть его

Игрок сборной Франции по регби Грегори Алдритт высказался о вылете своей национальной команды из четвертьфинала домашнего Кубка мира. Напомним, в воскресенье, 15 октября, сборная Франции проиграла команде ЮАР со счётом 28:29.

«О судействе говорить не буду. Просто хочу забыть этот Кубок мира. Мысли о нём слишком разочаровывают меня. Есть много прекрасных вещей, о которых хочется думать. В этом плане хорошо, что Кубок шести наций уже почти через три месяца. Это поможет переключиться с одного турнира на другой», — цитирует Алдритта Sud Ouest.

В полуфинальных встречах Кубка мира, которые пройдут 20 и 21 октября, Аргентина сыграет с Новой Зеландией, а сборная Англии – с действующими обладателями трофея — командой ЮАР.