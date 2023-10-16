Пляжный «Локомотив» — номер 1!

Пляжный футбольный клуб «Локомотив» стал обладателем II Московского международного Кубка по пляжному футболу. В финале турнира, проходившего с 12 по 15 октября на песке СК «ЦСКА Арена», железнодорожники обыграли ЦСКА со счётом 5:3.

В турнире приняли участие восемь команд из России, Беларуси, Ирана, Сенегала и Казахстана. Итоги турнира подвёл вице-президент ПФК «Локомотив» Лев Мазараки.

«Московский международный кубок по пляжному футболу — теперь это мировой бренд. Цель следующего турнира — расширение географии и привоз топ-три мирового рейтинга. Это клубы из Бразилии, Португалии, Парагвая. Победу нашему «Локомотиву» в завершении сезона-2023 принесли Земсков, Брендо, Волошин, Чайковский, команда сыгранная, игра плотная, общий класс игры высокий. Совместная работа с Департаментом спорта Москвы по популяризации пляжного футбола даёт результаты. Будем обсуждать проведение большого фестиваля в рамках Кубка, что позволит привлечь ещё больше любителей спорта», — отметил Лев Борисович.

Награждение победителей турнира Фото: Сергей Баранов

Помимо соревнований восьми сильнейших профессиональных команд, был проведён детский турнир. Его победителем стала команда «Тайгер» (Краснодар), серебряная медаль у «Звезды» (Рыбинск), и третье место завоевал клуб из Беларуси «Торпеда-Кировск».

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