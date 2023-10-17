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Спасатели не могут найти альпинистку Оленеву из-за большого количества выпавшего снега

Спасатели не могут найти альпинистку Оленеву из-за большого количества выпавшего снега
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В Федерации альпинизма России сообщили подробности ситуации с 37-летней альпинисткой Надеждой Оленевой, которая упала в расщелину в горах в Непале. В организации отметили, что пока спасатели не смогли обнаружить чемпионку России по альпинизму 2022 года из-за большого количества свежевыпавшего снега.

«Необходимые документы на полёт были получены, также полёт на вертолёте был согласован. Спасатели сегодня совершили облёт местности, но не смогли найти Оленеву, так как выпало очень много снега», — приводит слова представителя пресс-службы организации «Спорт-экспресс».

Напомним, 14 октября стало известно, что Оленева упала в расщелину, предположительно с высоты 6680 метров, во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале вместе с другими альпинистами, Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым. Именно они сообщили о произошедшем.

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