Дмитрий Чернышенко: Игры БРИКС укрепляют связи между государствами

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко обратился к российским спортсменам, участвующим в Играх БРИКС, с пожеланием успешного выступления на стартах.

«Игры БРИКС позволяют не только соревноваться в разных дисциплинах, но и укреплять связи между государствами, познавать культуры стран. Желаю нашим спортсменам удачи и успешных стартов. В следующем году Игры пройдут в Казани. Мы открыты не только для стран‑участниц объединения, а для всех, кто следует принципам честной борьбы и не признаёт политизированность спорта. В России по поручению президента страны Владимира Путина создаются новые форматы соревнований — в 2024 году также пройдут Всемирные игры Дружбы и фиджитал турнир «Игры Будущего» — в таких состязаниях нет места политике, но есть возможность проявить себя. Приглашаем всех присоединиться к этому движению, — цитирует Чернышенко пресс‑служба Министерства спорта РФ.

Игры БРИКС пройдут с 18 по 21 октября в ЮАР.