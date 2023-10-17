Мельникова: решение об участии в ОИ в нейтральном статусе будет принимать вся федерация

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась о возможном выступлении на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Спортсменка подчеркнула, что решение об участии в случае допуска будет принимать вся федерация и многое будет зависеть от предложенных Международным олимпийским комитетом (МОК) условий.

«Не могу ответить сейчас, готова ли буду поехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Это будет совместное решение всей федерации. До этого мы шесть-семь лет выступали под нейтральным флагом и частично уже привыкли. Сейчас будет зависеть от того, какие нам условия предложат. Если нам условия ужесточат, то я сомневаюсь, что наша федерация нас допустит туда», — приводит слова Мельниковой Metaratings.