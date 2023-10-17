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В Федерации альпинизма России подтвердили факт гибели Надежды Оленевой

В Федерации альпинизма России подтвердили факт гибели Надежды Оленевой
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Член правления Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко сообщил о гибели чемпионки России 2022 года по альпинизму Надежды Оленевой.

«Да, мы можем подтвердить факт смерти Оленевой», — приводит слова Яковенко «Матч ТВ».

Напомним, 14 октября стало известно, что Оленева попала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Сообщалось, что 37-летняя спортсменка упала с высоты 6680 метров. О произошедшем рассказали альпинисты Роман Абилдаев и Радом Кашапов, которые также участвовали в восхождении. Ранее сообщалось, что спасатели не могли обнаружить Оленеву из-за большого количества выпавшего снега.

Оленева — мастер спорта России по альпинизму и бывший член сборной России. В 2022 году спортсменка завоевала золото на чемпионате России.

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