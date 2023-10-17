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Мельникова: не могу сказать, что у меня есть надежда поехать на Олимпиаду 2024 года

Мельникова: не могу сказать, что у меня есть надежда поехать на Олимпиаду 2024 года
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова призналась, что не надеется поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция).

«Наверное, надежды на повторение успеха в Париже нет в связи с обстоятельствами. Не могу сказать, что у меня есть надежда поехать на Олимпийские игры, если только чуда не произойдёт. Что будет дальше, я не знаю, потому что на следующих Играх-2028 в Лос-Анджелесе мне уже будет 28 лет. Но, опять же, всё будет зависеть от того, как будет складываться политическая ситуация», — приводит слова Мельниковой Metaratings.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут с 11 июля по 26 августа 2024 года в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) пока не объявил решение по допуску российских спортсменов на предстоящую Олимпиаду.

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