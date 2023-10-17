«Адвокаты были убедительны». Ирина Винер — об апелляционном трибунале по её отстранению

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала о том, как прошёл апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF), рассматривавший жалобу тренера на отстранение.

В марте Винер на два года запретили участвовать в международных соревнованиях и мероприятиях Международной федерации гимнастики (FIG) в любом качестве. При этом отстранение начнёт действовать через один день после допуска российских гимнастов на международные старты. В нейтральном статусе, согласно решению FIG, это должно произойти 1 января 2024 года.

«Трибунал прошёл нормально. Адвокаты были убедительны, но пока неизвестно, когда будет принято решение», – приводит слова Винер «РИА Новости Спорт».

Напомним, отстранение Винер было связано с публичной критикой судейства выступления сборной России на Олимпийских играх в Токио, а также со снятием кандидатуры россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG по художественной гимнастике в 2021 году.