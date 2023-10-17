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Ангелина Мельникова: очень бы хотела позаниматься с дочкой Квинси Промеса

Ангелина Мельникова: очень бы хотела позаниматься с дочкой Квинси Промеса
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Олимпийская чемпионка Игр-2020 в команде, абсолютная чемпионка мира – 2021 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова объяснила, почему на соревнованиях её поддерживал нападающий «Спартака» Квинси Промес.

«Я его сама пригласила. Он мне просто сказал, что его дочка хочет заниматься гимнастикой и хочет посмотреть. Я пригласила, и они пришли вместе с семьей. Для меня не стало сюрпризом, что они захотели прийти и поддержать меня. Мне было приятно. Для меня стало необычно, когда узнала, что дочке Промеса нравится.

Готова ли показать мастер-класс и заниматься с дочкой Промеса? Конечно, да. Я бы очень хотела с ней позаниматься и показать что-нибудь. Думаю, кое-чему сумею её научить!» – приводит слова Мельниковой Metaratings.

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