Ангелина Мельникова: очень бы хотела позаниматься с дочкой Квинси Промеса

Олимпийская чемпионка Игр-2020 в команде, абсолютная чемпионка мира – 2021 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова объяснила, почему на соревнованиях её поддерживал нападающий «Спартака» Квинси Промес.

«Я его сама пригласила. Он мне просто сказал, что его дочка хочет заниматься гимнастикой и хочет посмотреть. Я пригласила, и они пришли вместе с семьей. Для меня не стало сюрпризом, что они захотели прийти и поддержать меня. Мне было приятно. Для меня стало необычно, когда узнала, что дочке Промеса нравится.

Готова ли показать мастер-класс и заниматься с дочкой Промеса? Конечно, да. Я бы очень хотела с ней позаниматься и показать что-нибудь. Думаю, кое-чему сумею её научить!» – приводит слова Мельниковой Metaratings.