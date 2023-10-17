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Ангелина Мельникова — о «Спартаке»: верю в победу команды, за которую болею

Ангелина Мельникова — о «Спартаке»: верю в победу команды, за которую болею
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Олимпийская чемпионка Игр-2020 в Токио в команде, абсолютная чемпионка мира – 2021 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова высказалась о текущем положении дел в футбольном «Спартаке», болельщицей которого она является.

Команда Гильермо Абаскаля по итогам 11 туров Российской Премьер-Лиги набрала 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны. Красно-белые одержали пять побед, свели два матча вничью и потерпели четыре поражения.

«Верю ли в чемпионство, как и в начале сезона, несмотря на определённые трудности у команды? Сезон начали очень круто, когда выдали серию побед. Сейчас непростой период, но я верю в победу команды, за которую болею», – приводит слова Мельниковой Metaratings.

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