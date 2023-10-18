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Велогонщица Валерия Любимова сменила российское спортивное гражданство на французское

Велогонщица Валерия Любимова сменила российское спортивное гражданство на французское
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Представитель Федерации велоспорта Франции Жан-Батист Петави сообщил, что выступающая в BMX-фристайле 19-летняя велогонщица Валерия Любимова сменила спортивное гражданство с российского на французское. Петави подчеркнул, что смена гражданства была проведена в соответствии с международными правилами.

«Мы подтверждаем, что Валерия Любимова сейчас представляет Францию на международных соревнованиях по BMX-фристайлу. Изменение гражданства было произведено в соответствии с правилами Международного союза велосипедистов (UCI)», — приводит слова Петави ТАСС.

Напомним, Любимова занимает 23-е место в мировом рейтинге. На мировом первенстве 2021 года велогонщица достигла лучшего результата среди российских спортсменок, заняв восьмое место. При этом Любимова не попала в итоговый состав команды Олимпийского комитета России (ОКР) в преддверии Олимпиады в Токио (Япония).

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