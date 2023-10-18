«Русские Барбарианс» внесли изменения в состав на матч со сборной России по регби

Четыре игрока сборной легионеров «Русские Барбарианс» не смогут принять участия в матче за Кубок Оболенского со сборной России по регби. Тренер «Барбарианс» Джей Пи Нил внёс необходимые изменения в состав команд.

Вместо получивших повреждения Роберта Сутидзе, Дилана Смита (оба – «Красный Яр»), Мартинуса Пельтцера и Франсуа Эстерхейзена (оба – «Енисей-СТМ») тренер коллектива включил в сборную легионеров Григоли Цирекидзе, Нодари Самхарадзе (оба — «Химик»), Джонатана Ренсбурга («Слава») и Эрла Даури («Металлург»).

Матч за Кубок Оболенского между сборной России по регби и «Русскими Барбарианс» состоится 21 октября в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Начало встречи за новый трофей — в 11:00.