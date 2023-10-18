Российские атлеты выступят на ЧЕ по дзюдо в нейтральном статусе

Российские спортсмены примут участие в чемпионате Европы по дзюдо. Атлеты из России выступят на соревнованиях в нейтральном статусе. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Международной федерации дзюдо.

В составе российской команды на чемпионат отправятся следующие спортсмены: Рамазан Абдуллаев и Гамзат Заирбеков (оба — до 60 кг), Яго Абуладзе и Мурад Чопанов (оба — до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Мансур Лорсанов (до 90 кг), Матвей Каниковский (до 100 кг), Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг), Сабина Гильязова и Кристина Дудина (до 48 кг), Алеся Кузнецова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова и Ксения Галицкая (обе — до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Мадина Таймазова и Дарья Храмойкина (обе — до 70 кг).

Чемпионат Европы по дзюдо пройдёт в Монпелье (Франция) с 3 по 5 ноября.