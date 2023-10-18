Стали известны подробности гибели альпинистки Надежды Оленевой в горах Непала

Главный тренер сборной России Павел Шабалин сообщил, как удалось обнаружить тело чемпионки России 2022 года по альпинизму Надежды Оленевой, которая сорвалась в расщелину в горах Непала. Шабалин подчеркнул, что выжить после падения с установленной высоты было невозможно.

«У неё работал трекер, по которому на неё вышли. Когда её обнаружили, было констатировано, что она лежала неподвижно. Есть соответствующие фотографии. После падения с высоты 500 метров выжить было нереально», — приводит слова Шабалина ТАСС.

Напомним, 14 октября стало известно, что Оленева попала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Спасатели долго не могли подобраться к месту происшествия из-за большого количества выпавшего снега. Вчера, 17 октября, в Федерации альпинизма России подтвердили факт смерти спортсменки.