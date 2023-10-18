В Федерации велоспорта России прокомментировали решение CAS по апелляции «Газпром-РусВело»

Президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции российской команды «Газпром-РусВело» на решение Международного союза велосипедистов (UCI) об отстранении от выступлений на международных турнирах под эгидой организации. Напомним, CAS принял решение отклонить апелляцию.

«Это было ожидаемо, думаю, все риски со стороны UCI были просчитаны, когда команду снимали с пробега. Печальный факт в том, что команда была ни в чём не виновата, тем более в последнее время россиян в ней было вообще минимальное количество, это была команда для западных гонщиков. Что команде дальше делать, зависит от генерального менеджера команды Рината Хамидуллина, куда дальше идти. Это его стратегия, он обращался в суд, и я думаю, двигаться дальше куда-то смысла нет», — приводит слова Екимова ТАСС.

Напомним, UCI отстранил команды из России и Беларуси в марте прошлого года. Спортсмены из этих стран, выступающие за другие команды, соревнуются на международной арене в нейтральном статусе.