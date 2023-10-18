Гандболистки ЦСКА одолели «Звезду» в чемпионате России

Завершились два матча предварительного этапа чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги.

В центральной встрече игрового дня гандболистки ЦСКА на своей площадке нанесли поражение звенигородской «Звезде» со счётом 31:27. По пять мячей в составе армейской команды забили Сара Ристовска и Елена Михайличенко, по четыре раза отличились Екатерина Ильиных и Юлия Гаряева. Лучшей в составе «Звезды» была Станислава Герасимова, на счету которой семь мячей.

ЦСКА одержал седьмую победу в восьми матчах и вместе с «Ростов-Доном» и «Ладой» находится в тройке лидеров чемпионата России.

В другом матче «Ставрополье» на выезде оказалось сильнее «Университета» — 23:20.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

«Университет» (Ижевск) – «Ставрополье» — 20:23 (9:12).

ЦСКА (Москва) – «Звезда» (Звенигород) – 31:27 (15:11).