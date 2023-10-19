Гимнасты Никита и Дарья Нагорные крестили сына

Олимпийский чемпион в команде, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его супруга Дарья крестили своего сына Марка, который родился 21 июня 2023 года.

Крестными родителями мальчика тоже стали спортсмены – гимнасты Лилия Ахимова и Максим Ульянкин.

Фото: Личный архив Никиты Нагорного

«Крестины Нагорного Марка», — подписал снимки Никита Нагорный.

Фото: Личный архив Никиты Нагорного

Никита Нагорный женился на призёре Олимпийских игр – 2016 в команде, чемпионке мира и Европы по спортивной гимнастике Дарье Спиридоновой в 2018 году.

Нагорный — олимпийский чемпион — 2020 и серебряный призёр Олимпийских игр — 2016 в команде, трёхкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. С декабря 2020 года Никита является начальником главного штаба ВВПОД «Юнармия».