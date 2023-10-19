Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гимнасты Никита и Дарья Нагорные крестили сына

Гимнасты Никита и Дарья Нагорные крестили сына
Комментарии

Олимпийский чемпион в команде, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный и его супруга Дарья крестили своего сына Марка, который родился 21 июня 2023 года.

Крестными родителями мальчика тоже стали спортсмены – гимнасты Лилия Ахимова и Максим Ульянкин.

Фото: Личный архив Никиты Нагорного

«Крестины Нагорного Марка», — подписал снимки Никита Нагорный.

Фото: Личный архив Никиты Нагорного

Никита Нагорный женился на призёре Олимпийских игр – 2016 в команде, чемпионке мира и Европы по спортивной гимнастике Дарье Спиридоновой в 2018 году.

Нагорный — олимпийский чемпион — 2020 и серебряный призёр Олимпийских игр — 2016 в команде, трёхкратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы. С декабря 2020 года Никита является начальником главного штаба ВВПОД «Юнармия».

Материалы по теме
МОК запретил звёздам российского спорта выступать на международных турнирах
Истории
МОК запретил звёздам российского спорта выступать на международных турнирах
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android