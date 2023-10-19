Россияне завоевали 14 медалей по итогам первого дня Игр БРИКС

Российские спортсмены завоевали 14 наград в первый день соревнований Игр БРИКС, проходящих в Дурбане (ЮАР). В активе россиян 11 золотых медалей, два серебра и одна бронза.

Золотые медали выиграли пловцы Роман Акимов (вольный стиль, 100 м), Георгий Глазунов (брасс, 50 м), Дарья Клепикова (баттерфляй, 50 м), Анастасия Маркова (баттерфляй, 200 м), Алексей Ткачёв (брасс, 100 м), Евгения Чикунова (брасс, 100 м), женская эстафетная команда на дистанции 4×100 м вольным стилем (Дарья Клепикова, Евгения Чикунова, Влада Егги, Анастасия Маркова), мужская команда в комбинированной эстафете 4×100 м (Алексей Ткачёв, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова, Роман Акимов), мужской коллектив в командном соревновании по настольному теннису (Владислав Макаров, Дмитрий Виноградов и Сергей Рыжов), женская команда по настольному теннису среди лиц с поражением опорно‑двигательного аппарата (Милана Родыгина, Ева Куц, Сафира Файзутдинова) и мужская команда в этой же категории (Матвей Бегоулев, Даниил Доманевский, Максим Назаркин).

Серебряные медали у мужской команды в эстафете вольным стилем 4×100 м (Роман Акимов, Алексей Ткачёв, Андрей Волков, Георгий Глазунов) и у женской команды по настольному теннису (Влада Воронина, Алина Заварыкина и Злата Терехова). Бронзовая медаль в плавании у Влады Егги (баттерфляй, 50 м).

Игры БРИКС проходят с 18 по 21 октября.