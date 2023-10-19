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Логинова рассказала о причинах финансовых претензий к бывшему главе РУСАДА

Логинова рассказала о причинах финансовых претензий к бывшему главе РУСАДА
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова сообщила о намерениях изучить постановление арбитражного апелляционного суда Москвы для принятия решения о возможности взыскания денежных средств с бывшего исполняющего обязанности генерального директора РУСАДА Михаила Буханова в судебном порядке.

«Судебный иск к Буханову был обусловлен требованием Федерального казначейства по результатам внеплановой выездной проверки финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА за период с сентября 2020 года по декабрь 2021 года. Именно казначейство пришло к выводу о неправомерном выводе денежных средств из оборота агентства под руководством ответчика. После изучения постановления Девятого арбитражного апелляционного суда по делу РУСАДА примет решение о необходимости обжалования состоявшихся судебных актов в кассационном порядке», — цитирует Логинову ТАСС.

Напомним, ранее суд отклонил апелляцию РУСАДА по делу о взыскании с Михаила Буханова убытков в размере около 11,6 млн рублей.

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