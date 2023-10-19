Чернышенко: МОК больше не является гарантом защиты интересов спортсменов

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Чернышенко подчеркнул, что это действие МОК подтвердило отсутствие гарантии защиты интересов атлетов.

«Каждый день идёт давление на международные спортивные организации, чья независимость гарантирована Олимпийской хартией. Мы видим: когда в начале октября Олимпийский комитет России принял в свой состав олимпийские советы из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, МОК приостановил членство ОКР. Для нас это новое подтверждение, что больше нет гарантов защиты интересов спортсменов», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Напомним, об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления стало известно 12 октября.