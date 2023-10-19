Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чернышенко: МОК больше не является гарантом защиты интересов спортсменов

Чернышенко: МОК больше не является гарантом защиты интересов спортсменов
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) временно отстранить Олимпийский комитет России (ОКР). Чернышенко подчеркнул, что это действие МОК подтвердило отсутствие гарантии защиты интересов атлетов.

«Каждый день идёт давление на международные спортивные организации, чья независимость гарантирована Олимпийской хартией. Мы видим: когда в начале октября Олимпийский комитет России принял в свой состав олимпийские советы из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, МОК приостановил членство ОКР. Для нас это новое подтверждение, что больше нет гарантов защиты интересов спортсменов», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Напомним, об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления стало известно 12 октября.

Материалы по теме
Западные кары нам больше не страшны? Олимпийский комитет России взбунтовался против МОК
Западные кары нам больше не страшны? Олимпийский комитет России взбунтовался против МОК
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android