Светлана Ромашина: не может человек получать 30–40 тысяч рублей, работая очень много

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина прокомментировала намерение Минспорта России создать «золотую сотню» спортсменов из членов национальных команд.

«Я читала эту новость, но, честно говоря, не представляю, как будет определяться эта сотня: а) критерии, б) виды спорта (олимпийские, неолимпийские). У нас достаточно спортсменов, которых мы действительно можем и должны поддерживать. Но поддержишь одного — может обидеться другой. Это должно быть настолько разумно и правильно сделано, что нужно хорошенько поразмыслить, как всё организовать. Например, как определить, кого именно поощрять? Это опытный спортсмен, который прошёл Олимпиаду? Да, он заслужил. А как же молодые спортсмены, которые также хотят выступать и получают минимальную зарплату? Они просто могут бросить спорт и уйти в коммерцию, где будут получать больше. Тут палка о двух концах. Конечно, я была бы рада, если бы поддерживали моих опытных коллег. Но как человек, который вышел из спорта и работает с детьми, я считаю, что нельзя забывать про молодое поколение, про наших детей. И поддерживать их, а также молодых тренеров. Не может человек получать 30–40 тысяч, работая очень много. Это ненормально и неправильно. Надо об этом говорить, рассказывать, стучаться. Если мы разрушим детский спорт, кого потом будем поддерживать?» — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.