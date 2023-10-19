Олег Матыцин: расходы на спорт составляют порядка 670 млрд рублей

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин выступил на пленарной сессии форума «Россия — спортивная держава», проходящего в Перми, где назвал сумму, которая расходуется на физическую культуру и спорт в России.

«В нашей отрасли работает более 400 тыс. человек, функционирует более 180 тыс. организаций разных форм собственности, действует более 350 тыс. спортивных объектов, а общий объём расходов на физическую культуру и спорт за счёт разных источников финансирования составляет порядка 670 млрд рублей. Столетняя история системы управления в спорте, история экспериментов и реформ доказывает, что при таком многообразии участников и элементов спортивного движения только централизованная система управления может обеспечить его эффективное развитие», — цитирует Матыцина ТАСС.

Также в своём выступлении министр отметил, что Россия, преодолевая санкционное давление, находится в стадии выбора пути дальнейшей системы развития спорта.