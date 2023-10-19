Поздняков: абсолютно уверен, что к ОИ-2028 санкции с российского спорта будут сняты

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил уверенность, что санкции с российского спорта будут сняты к Олимпийским играм, которые пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).

«Наша цель — занять ведущее место среди участников Олимпиады-2028. Подчеркну, наша цель не участие, а победа. Абсолютно уверен, что к тому времени санкции будут сняты, ситуация поменяется. Да она уже меняется», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. В октябре текущего года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о временном отстранении Олимпийского комитета России (ОКР), при этом оставив за собой право допустить нейтральных атлетов на предстоящую Олимпиаду 2024 года в Париже (Франция).