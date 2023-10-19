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Олег Матыцин назвал приоритетные задачи развития российского спорта

Олег Матыцин назвал приоритетные задачи развития российского спорта
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, выступая на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» в городе Пермь, озвучил основные задачи развития спортивной сферы в России.

«Наши ключевые задачи остаются неизменными. Это развитие массового спорта путём вовлечения населения в регулярные занятия физической культурой и совершенствования спортивной инфраструктуры по всей стране, обеспечение условий и социальных гарантий для спорта высших достижений, подготовка кадров, развитие спортивной медицины и науки, развитие международного спортивного сотрудничества в условиях многополярного мира. Эти задачи являются платформой Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, утверждённой правительством Российской Федерации, без преувеличения самым спортивным правительством за всю столетнюю историю государственного органа управления спортом», — цитирует Матыцина ТАСС.

Форум «Россия — спортивная держава» продлится до 22 октября.

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