Путин — о развитии спорта в РФ: мы открыты к тому, что пользуется популярностью у молодёжи

Президент России Владимир Путин во время выступления на международном форуме «Россия — спортивная держава» в городе Пермь сказал о важности сохранения спортивных традиций и о стремлении к новому.

«Россия понимает, как важно беречь традиции спорта, но при этом, безусловно, открыта и ко всему лучшему, новому, передовому, к тому, что пользуется популярностью у молодёжи, в том числе и в спорте», — цитирует президента ТАСС.

Особое внимание глава государства уделил стартующим 23 февраля в Казани Играм Будущего, отметив их беспрецедентность. Игры пройдут в фиджитал-формате, сочетая в себе соревнования как по классическим дисциплинам, так и по киберспорту. Президент пригласил спортсменов и молодёжь из разных стран принять активное участие в Играх Будущего.