Ромашина: без России все забыли, как должно выглядеть синхронное плавание

Семикратная олимпийская чемпионка, самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина высказалась о падении уровня синхронного плавания в мире в условиях отстранения российских спортсменок.

«В нашем виде спорта сильно поменялись правила, и мы пытаемся с ними сжиться. Для чего это сделано — непонятно. Это некая таблица элементов, и ты их должен брать только из этого набора. У каждого элемента есть своя сложность, но, к сожалению, она не совпадает с реальностью. Грубо говоря, элемент оценили дорого, а на самом деле он выполняется просто. И наоборот. Смотрим и хватаемся за голову. Со старшими ещё есть вариант, как всё это сделать, потому что они техничнее. А с маленькими детьми — очень тяжело. Мы изначально почему всё выигрывали? Потому что у нас есть база, школа. Как в лёгкой атлетике есть техника бега, у нас есть техника работы вниз головой под водой. А новые правила убивают всю эту технику. Может, в международной федерации придут к тому, что взяли и всё убили. Надеюсь, что мы не скатимся к этому уровню и не будем сразу играть по их правилам. Нельзя забывать все азы синхронного плавания, которые были изначально. А что касается чемпионата мира, то я его не то что со слезами на глазах смотрела. Кровь из глаз шла — настолько скучно и неинтересно было! Хотели сделать синхронное плавание более артистичным и интересным для зрителя. Интерес публики к виду падает, стоит вопрос, быть ли вообще ему в программе Олимпийских игр. А приходим к тому, что всё стало просто одинаковым и ещё более неинтересным. Лидеры поменялись кардинально. До смешного доходит. В одной из программ сборная Китая заняла шестое место. А знаете, из-за чего? Неправильно заполнили какую-то карточку тренера. Заявку. Да, с одной стороны это неправильно. Но как лидер, который на голову выше всех остальных, может оказаться на шестом месте? Это априори неправильно.

Я думаю, что без России все забыли, как это должно выглядеть, даже с новыми правилами. Все выступают и думают, что они классно всё делают. Но я очень надеюсь, что наступит тот день, когда у наших появится возможность выехать и показать, как надо. Что это должно быть чисто, филигранно. По чему можно было всегда отличить сборную Китая от России? Они — роботы. Здорово делают, молодцы. Но у них нет души. Нет лоска, шика», — сказала Ромашина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.