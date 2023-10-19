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Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы

Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирных игр дружбы
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Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 году и поручил создать оргкомитет соревнований, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге.

«В целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества постановляю провести международные соревнования — Всемирные игры дружбы — в 2024 году в Москве и Екатеринбурге», — говорится в тексте указа.

Согласно подписанному документу, в двухмесячный срок будет разработан план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением соревнований.

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