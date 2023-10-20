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Учёные выяснили, что быстрая ходьба продлевает жизнь

Учёные выяснили, что быстрая ходьба продлевает жизнь
Простая привычка продлевает жизнь
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Известно, что любая форма физической активности полезна для здоровья, но в новом исследовании учёные из Университета Лестера обнаружили, что быстрая ходьба может существенно замедлить процесс биологического старения. Результаты их работы опубликованы на сайте университета.

В исследовании приняли участие почти 400 тыс. человек, за которыми наблюдали более десяти лет. Авторы выяснили, что быстрая ходьба снижает риск смерти от любой причины – на 70%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 60%, а также от рака – на 25%.

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Скорость ходьбы можно использовать в повседневной клинической практике в качестве прогностического маркера сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от других причин.
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