Поздняков объяснил, почему после отстранения ситуация для ОКР поменялась в лучшую сторону

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на международном форуме «Россия – спортивная держава» высказался о лишении признания со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) из-за включения в состав ОКР Олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Для нас – в абсолютном приоритете сохранение целостности и укрепление единства российского олимпийского сообщества, всестороннее содействие развитию спорта высших достижений и массового спорта во всех регионах страны без исключения.

В этом совершенно не заинтересованы наши про-западные оппоненты, задавшиеся целью раздробить Олимпийскую команду России на отдельных нейтрализованных индивидуальных атлетов, которым предложено в обмен на возможный допуск к соревнованиям отказаться от ассоциации со своей страны, своим национальным олимпийским комитетом, национальными спортивными федерациями.

Международный олимпийский комитет, лишив на днях своего признания нашу организацию, принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой.

При этом для ОКР ситуация, если и поменялась, то, как это ни парадоксально, даже в лучшую сторону. Теперь, при наличии официального решения, мы имеем основания обратиться в суд и юридически защищать свои права, равно как и права всех тех спортсменов и организаций, которые мы добросовестно представляем.

По сути, сейчас функционеры из Лозанны просто закрепили де-юре то, что было ими сделано де-факто еще в феврале 2022 года. Уже тогда, называя вещи своими именами, они решили отменить весь российский спорт.

Они изолировали спортсменов, исключили российских представителей из всех структур и комиссий основных организаций, прекратили сотрудничество по линии Олимпийской солидарности, отказали в допуске на мероприятия членам ОКР и Комиссии спортсменов, перестали выплачивать средства по партнерским программам. То есть, тотальная заморозка, помноженная на отмену в одностороннем порядке всех ранее достигнутых договоренностей», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.