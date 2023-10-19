Журова: Евросоюз пытается сделать так, чтобы спортсмены согласились на статус беженца

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что возглавляемая им организация ждёт отмены санкций к 2028 году.

«Это может произойти и раньше — всё зависит от событий на Украине. Мне кажется, Станислав Поздняков делает позитивный прогноз на будущее с оглядкой на США, где наших юниоров допускают к состязаниям под флагом и гимном. Вы удивитесь, но там это не запрещено, в отличие от стран Евросоюза. Американским спонсорам невыгодно, чтобы кого-то отстраняли.

Почему европейские спонсоры не поступают так же? Всё дело в разных идеологиях. Есть хороший полицейский, а есть плохой. Евросоюзу отведена роль второго. Всё дело в таких нюансах.

Евросоюз пытается сделать так, чтобы спортсмены согласились на статус беженца. Я это говорила ещё с самого начала. Они пытались воздействовать на Путина — мол, он сам запретит ехать без флага и гимна. Но не получилось. Теперь они отстранили наш комитет и стали на шаг ближе к этому. Делается всё, чтобы обесчестить Россию как государство», — приводит слова Журовой RT.