Гандболистки «Ростов-Дона» одолели «Ладу» и стали единоличными лидерами чемпионата России

Завершились две игры чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. В центральном матче встречались две команды, одержавшие по семь побед кряду на старте соревнований.

«Ростов-Дон» на своей площадке нанёс поражение тольяттинской «Ладе» со счётом 28:25 и стал единоличным лидером чемпионата России. У «Лады», как и у московского ЦСКА, теперь семь побед и одно поражение.

Самым результативным игроком матча в составе «Ростов-Дона» стала Кристина Кожокарь, забившая семь мячей. Шесть раз отличилась Милана Таженова. У «Лады» семь мячей на счету Елизаветы Малашенко.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап

«Ростов-Дон» — «Лада» (Тольятти) – 28:25 (16:14).

АГУ-«Адыиф» (Майкоп) – «Динамо-Синара» (Волгоград) – 20:20 (8:8).