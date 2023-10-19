Дмитрий Губерниев: олимпийские чемпионы, говорящие о бойкоте Игр, сильно лукавят

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что в 2024 году в Москве и Екатеринбурге будут проведены международные соревнования «Всемирные игры дружбы».

Соответствующий указ сегодня, 19 октября, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, который также поручил создать оргкомитет соревнований.

«Чудовищность ситуации в том, что мало кто помнит героев Дружбы-84… Почти никто… Помнят и знают тех героев, которые блистали либо до, в 80-м в Москве либо после, в 88-м в Сеуле…. И нынешние олимпийские чемпионы, говорящие о бойкоте Парижа-24 или Милана-26, сильно лукавят…. У них уже есть золото Олимпиады и солидная спортивная пенсия…… И на нынешних спортсменов им, по большому счёту, наплевать…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.