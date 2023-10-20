Глава ОКР Поздняков: спорт должен в равной мере принадлежать всем жителям планеты

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о роли спорта в установлении миропорядка.

«Спорт — это, пожалуй, одна из немногих гуманитарных составляющих, которая создана и работает для того, чтобы возводить мосты между странами и народами. Он тем и ценен, что является инструментом для политиков всех стран, посредством которого можно выстраивать взаимоотношения и справедливый миропорядок.

У Олимпийского комитета России нет никаких сомнений, что наши совместные усилия с Министерством спорта РФ и Министерством иностранных дел РФ приведут так или иначе к ожидаемым результатам.

Соревнования, которые проведёт Россия в следующем году, станут как очень интересной площадкой для соревнований спортсменов, которые, я уверен, в большом количестве приедут на них, так и для взаимовыгодного сотрудничества между руководителями спортивных организаций, представляющих страны-участницы.

Спорт, как вчера сказал наш президент, не является монополией какой-либо одной общественной организации. Спорт – это общечеловеческое достояние, и оно в равной мере должно принадлежать жителям этой планеты», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.