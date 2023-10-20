Тело погибшей в Непале альпинистки Надежды Оленевой не будет найдено из-за толщи льда

Главный тренер сборной России Павел Шабалин сообщил, что тело чемпионки России 2022 года по альпинизму Надежды Оленевой, погибшей в горах Непала, не будет найдено, так как оно находится в толще льда из-за сошедшей ранее лавины.

«Никаких обнадёживающих новостей, к сожалению, нет. Там сошла лавина и всё засыпала. После этого всё спрессовалось, снег превратился в лёд. И теперь уже ничего не сделаешь, тело Надежды не будет найдено, оно теперь находится в толще льда. Вертолёт на склон сесть не может, а люди туда сейчас подойти не могут. Там кругом стометровые трещины», — приводит слова Шабалина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Оленева попала в расщелину во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Позже в этом месте сошла лавина, из-за чего спасатели не смогли подобраться к месту трагедии. 17 октября был подтверждён факт гибели 37-летней альпинистки.