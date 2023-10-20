Минздрав предложил упростить механизм выдачи справок для занятий физкультурой

В России могут изменить механизм выдачи справок для занятий физической культурой. Об этом пишет РБК.

С инициативой выступил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта. Он предложил упростить процедуру: справку можно будет получить онлайн. Сделать это можно будет в том случае, если человек регулярно проходит диспансеризацию и профилактические осмотры.

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В протокол можно было бы внести, чтобы в 2024 году субъекты реализовали бы этот формат и это было бы уже доступно населению как услуга — чтобы заниматься спортом, а не ходить со справками.

В мероприятии также принял участие Владимир Путин. Он отметил, что в последние четыре года число занимающихся спортом граждан выросло на 13% и сейчас составляет около 70 млн человек, или 53% населения страны.