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Поздняков: сейчас происходит деформация в работе общероссийских спортивных федераций

Поздняков: сейчас происходит деформация в работе общероссийских спортивных федераций
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о проблемах в работе общероссийских спортивных федераций.

«На сегодняшний день происходит деформация в работе общероссийских спортивных федераций по подготовке спортсменов высокой квалификации и олимпийского резерва.

Она вызвана разными факторами: несправедливые, незаконные санкции к российскому спорту, которые вынуждают трансформировать систему подготовки к соревнованиям и спортивный календарь, который является основой роста спортивного мастерства атлетов; сокращение государственного финансирования спорта высших достижений; сокращение регионального финансирования подготовки олимпийского резерва; вынужденное сокращение финансирования по собственным программам ОКР», — написал Подняков в своём телеграм-канале.

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