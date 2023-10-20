В МОК ответили на слова Путина об этнической дискриминации российских спортсменов

В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на слова президента России Владимира Путина, который ранее заявил, что недопуск российских спортсменов на международные соревнования является этнической дискриминацией.

«Участие в Олимпийских играх никоим образом не является правом человека, и недавнее изменение Олимпийской хартии с этим не связано. Мы решительно отвергаем обвинения в том, что эти меры являются этнической дискриминацией», — говорится в заявлении МОК, текст которого приводит AFP.

Напомним, спортсмены из России и Беларуси отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. Ранее в этом месяце Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) до дальнейшего уведомления.