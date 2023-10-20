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Российские пловцы завоевали шесть золотых медалей во второй день Игр БРИКС

Российские пловцы завоевали шесть золотых медалей во второй день Игр БРИКС, проходящих в Дурбане (ЮАР). Также спортсмены выиграли две серебряные медали.

Чемпионкой Игр БРИКС на дистанции 50 метров брассом стала многократная победительница чемпионатов России Евгения Чикунова. Золото на дистанции 200 метров вольным стилем завоевал Роман Акимов, на 100 метрах брассом лучшим стал Георгий Глазунов. Влада Егги выиграла дистанцию 100 метров на спине, Дарья Клепикова — 100 метров вольным стилем.

Также россияне стали лучшими в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Золото завоевала команда в составе Романа Акимова, Анастасии Марковой, Алексея Ткачёва и Дарьи Клепиковой.

Серебряными призёрами Игр БРИКС стали Андрей Волков (50 метров баттерфляем) и Анастасия Маркова (100 метров вольным стилем).