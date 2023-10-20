Российские каратисты выступят на ЧМ-2023 в Будапеште в нейтральном статусе

Российские каратисты в нейтральном статусе выступят на чемпионате мира, который пройдёт в октябре в Будапеште (Венгрия), сообщается на официальном сайте Всемирной федерации карате (WKF).

В мужских соревнованиях примут участие Юрик Оганнисян (до 60 кг), Ахмед Ахмедов (до 67 кг), Эрнест Шарафутдинов (до 75 кг), Эдуард Гаспарян (до 84 кг), Константин Коковуров (свыше 84 кг) и Константин Сутягин (ката). Соревноваться в женском турнире будут Елизавета Григорьева (до 50 кг), Анна Чернышева (до 55 кг), Анастасия Чупина (до 61 кг), Анна Кудрявцева (до 68 кг), Сунита Халимова (более 68 кг), Анна Щербина (ката).

Мировое первенство по карате пройдёт с 24 по 29 октября 2023 года.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.