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Сборная Новой Зеландии стала первым финалистом Кубка мира по регби

Сборная Новой Зеландии стала первым финалистом Кубка мира по регби
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Сборная Новой Зеландии стала первым финалистом Кубка мира по регби, который проходит во Франции. В полуфинальном матче, который прошёл в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», новозеландцы обыграли команду Аргентины со счётом 44:6. Самым результативным игроком матча стал Уилл Джордан, на счету которого три попытки.

Сборная Новой Зеландии трижды становилась обладателем почётного трофея (в 1987, 2011 и 2015 годах). В финале Кубка мира новозеландцы сыграют в пятый раз. Аргентинские регбисты завоёвывали бронзу этих соревнований лишь однажды, в 2007 году, что является лучшим результатом в истории команды.

В финале Кубка мира сборная Новой Зеландии сыграет с победителем матча между командами Англии и ЮАР. Матч за третье место состоится 27 октября, финал — 28 октября.

Регби. Кубок мира. Полуфинал

Аргентина – Новая Зеландия – 6:44 (6:20).

Регби. КМ-2023 . 1/2 финала
20 октября 2023, пятница. 22:00 МСК
Аргентина
Окончен
6 : 44
Новая Зеландия
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