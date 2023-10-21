Матыцин заявил о намерении включить команды из Беларуси в профессиональные лиги России

Министр спорта России Олег Матыцин призвал начать работу по включению профессиональных команд из Беларуси в российские лиги по практически всем командным видам спорта. Матыцин сделал такое заявление на совместной коллегии министерств спорта России и Беларуси в рамках форума «Россия — спортивная держава», который проходит в Перми.

«Ещё один аспект, который мы хотим обсудить, — включение белорусских команд в профессиональные лиги по практически всем командным видам спорта. Определённый опыт уже накоплен, думаю, решим вопрос с нормативным обеспечением. Надо определить, какие клубы заинтересованы, чтобы начать переговоры с руководителями профессиональных лиг РФ», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».