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Ронни О'Салливан не сыграет на Northern Ireland Open 2023 по медицинским причинам

Ронни О'Салливан не сыграет на Northern Ireland Open 2023 по медицинским причинам
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Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан пропустит Northern Ireland Open 2023 по причинам медицинского характера, сообщает пресс-служба Международной федерации World Snooker Tour (WST). В сетке соревнований его заменит Рори Маклауд.

Предположительно 47-летнего Ронни вновь беспокоит локоть. Напомним, у легенды снукера эпикондилит локтевого сустава или, как это называют в народе, теннисный локоть. Из-за этого он снимается уже с четвёртого турнира в сезоне-2023. Ранее он пропустил Championship League, European Masters и British Open.

Рейтинговый турнир Northern Ireland Open 2023 пройдёт в Северной Ирландии с 22 по 29 октября. Титул на нём будет защищать Марк Аллен.

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