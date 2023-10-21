Ронни О'Салливан не сыграет на Northern Ireland Open 2023 по медицинским причинам

Семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга, англичанин Ронни О'Салливан пропустит Northern Ireland Open 2023 по причинам медицинского характера, сообщает пресс-служба Международной федерации World Snooker Tour (WST). В сетке соревнований его заменит Рори Маклауд.

Предположительно 47-летнего Ронни вновь беспокоит локоть. Напомним, у легенды снукера эпикондилит локтевого сустава или, как это называют в народе, теннисный локоть. Из-за этого он снимается уже с четвёртого турнира в сезоне-2023. Ранее он пропустил Championship League, European Masters и British Open.

Рейтинговый турнир Northern Ireland Open 2023 пройдёт в Северной Ирландии с 22 по 29 октября. Титул на нём будет защищать Марк Аллен.