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Россия и Беларусь проведут совместную Спартакиаду по легкой атлетике

Россия и Беларусь проведут совместную Спартакиаду по легкой атлетике
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Россия и Беларусь приняли решение о проведении совместной Спартакиады по легкой атлетике в 2024 году, заявил министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук в рамках международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в Перми.

«Буквально накануне на уровне руководства Союзного государства было принято решение о проведении в 2024 году Спартакиады по легкой атлетике, 48 спортивных дисциплин, огромное количество спортсменов, это прорывной и важный для нас проект. Мы несколько лет боролись за то, чтобы в рамках Союзного государства провести данное мероприятие», ‒ приводит слова Ковальчука «РИА Новости».

Отметим, форум «Россия — спортивная держава» проходит в Перми с 19 по 22 октября. Деловую программу посещают официальные лица, спортивная программа доступна для посещения жителям.

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