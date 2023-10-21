Сборная России по регби проиграла легионерам национального чемпионата в Самаре

Сборная России по регби потерпела поражение от команды «Русские Барбарианс», которая составлена из лучших легионеров российского чемпионата, в матче за Кубок князя Оболенского, который прошёл в Самаре на стадионе «Крыльев Советов». Встреча завершилась со счётом 25:21 в пользу «Барбарианс».

Отметим, что данный матч пропустили такие члены российской сборной, как форварды Евгений Малышкин («Енисей-СТМ) и Иван Чепрага («Динамо»), а также защитник Герман Давыдов («Стрела»). Вместо них в сборную России были вызваны форварды Александр Иванов («ВВА-Подмосковье»), Евгений Елгин («Енисей-СТМ») и защитник Никита Филиппов («Металлург»).

Напомним, сборная России по регби отстранена от участия в международных соревнованиях из-за сложившейся ситуации на Украине.