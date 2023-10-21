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Рамиль Гайсин прокомментировал поражение сборной России от команды «Русские Барбарианс»

Рамиль Гайсин прокомментировал поражение сборной России от команды «Русские Барбарианс»
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Флай-хав «Енисея-СТМ» и сборной России Рамиль Гайсин оценил поражение сборной России по регби от команды «Русские Барбарианс», которая составлена из лучших легионеров российского чемпионата, в матче за Кубок князя Оболенского.

«Хочу поблагодарить федерацию за проведение турнира на таком стадионе. Спасибо и команде «Русские Барбарианс» за хорошую игру и битву. Нам маленько не повезло. Не хватило, когда разыгрывали последний коридор. Был шанс. Свои моменты реализовали, что-то не получилось. Было мало времени на подготовку. Например, сейчас был матч — а через неделю сделать бы ответный, тогда было бы намного интереснее. Два-три тестовых матча осенью нам хватит.

Бывают и ошибки. Мы для того и называемся командой, чтобы вместе дружно всё исправлять. И мы всё это исправили, но в конце была возможность. Никого не обвиняю, мы вместе проиграли. Ничего страшного — идём дальше и ждём следующей игры.

Сейчас у всех отпуск, всем нужно восстановиться и готовиться к следующему сезону. Самое главное, что всё прошло без серьёзных травм», ‒ передает слова Гайсина корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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