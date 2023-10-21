Главный тренер сборной России по регби прокомментировал поражение от «Барбарианс»

Главный тренер сборной России по регби Александр Первухин прокомментировал поражение подопечных от команды «Русские Барбарианс», которая составлена из лучших легионеров российского чемпионата, в матче за Кубок князя Оболенского (21:25).

«В данной ситуации не хватило умения, холодной головы в середине и в конце первого тайма, когда у нас были реальные моменты. У нас недоработаны коридоры — мы сегодня, кстати, его и проиграли. Порядка 20% — много для такого матча. Соперники очень быстро воспользовались нашими ошибками. Всё, что мы сделали, отразилось в виде очков.

Но здесь, видимо, тренерская тема не сработала до конца. Мы допустили много ошибок. Сделали их не столько в защите, а тогда, когда должны были набирать очки. Мы их не набрали, поэтому итог закономерен.

Занесённые попытки во втором тайме — это индивидуальные ошибки. Вторая занесённая попытка — грубая ошибка наших полузащитников. Это привоз себе. Коридор получили, тоже непонятный штрафной. Откуда, как он пришёл? Мы выиграли мяч, но при этом получили штрафной. Почему-то в короткой стороне не оказалось ни одного игрока. Сейчас трудно сказать, кто там должен был быть вообще.

Спасибо Самаре за тёплый приём. Спасибо командам за то, что по окончании сезона они выдали очень хороший, напряжённый матч», — передаёт слова Первухина корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.