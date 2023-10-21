Бронзовый призёр Олимпийских игр ‒ 2014 Елена Никитина завершила карьеру

Бронзовый призёр Олимпийских игр ‒ 2014 Елена Никитина завершила спортивную карьеру, сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на старшего тренера сборной России по скелетону Дениса Алимова.

«Могу официально заявить, что вчера я написал заявление об отчислении Елены Никитиной. Она свою карьеру закончила.

У каждого есть спортивный график, какие‑то определённые планы. Мы весной с ней встречались и обсудили наши дальнейшие действия. Договорились, что летом она будет тренироваться самостоятельно, а зимой появится на лёд. Но каждый спортсмен два раза в год проходит УМО. 6‑го числа у неё вышел срок, а она не явилась и не прошла обследование», — приводит слова Алимова «Матч ТВ».

30‑летняя Никитина — бронзовый призёр Олимпийских игр‑2014, трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратная чемпионка Европы. В 2019 году Никитина стала первой россиянкой, выигравшей Кубок мира по скелетону.