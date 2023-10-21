Российские спортсмены выиграли пять золотых медалей в третий день Игр БРИКС

Российские спортсмены завоевали пять золотых медалей в третий день Игр БРИКС, проходящих в Дурбане (ЮАР). Также атлетами из России были добыты две серебряные награды.

Обладателями золота стали Дарья Клепикова (100 м баттерфляем), Алексей Ткачёв (200 м на спине), Евгения Чикунова (200 м брассом), женская команда в эстафете вольным стилем 4х50 м (Дарья Клепикова, Евгения Чикунова, Анастасия Маркова и Влада Егги), мужская команда в комбинированной эстафете 4х100 м (Алексей Ткачёв, Андрей Волков, Георгий Глазунов и Роман Акимов). Серебряные награды завоевали Роман Акимов (50 м вольным стилем) и Анастасия Маркова (100 м баттерфляем).

В общей сложности за три дня соревнований российские спортсмены завоевали 30 наград Игр БРИКС (22 золотые, шесть серебряных, две бронзовых).