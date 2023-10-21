«КПРФ» разгромил «Торпедо» во втором матче 6-го тура Суперлиги

Мини-футбольный «КПРФ» на своей площадке разгромил нижегородское «Торпедо» во втором матче 6-го тура Суперлиги. Встреча в Климовске завершилась со счётом 6:1 в пользу хозяев площадки. Первый матч накануне также завершился победой «КПРФ» со счётом 2:1.

В первом тайме Янар Асадов и Арсер Багиров вывели хозяев вперёд. Однако сразу после перерыва Максим Серебряков сократил отставание в счёте. Позже забивали только футболисты «КПРФ». Денис Бурков оформил дубль, по одному мячу записали на свой счёт Иван Милованов и Дмитрий Лысков.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

6-й тур. Второй матч

«КПРФ» (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород) – 6:1 (2:0).

Голы: Асадов, 9, Багиров, 12, Милованов, 30, Бурков, 31, 37, Лысков, 36 — Серебряков, 26.