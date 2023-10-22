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Эстонский снукерист Андрес Петров поругался в соцсетях с комментатором Синицыным

Эстонский снукерист Андрес Петров поругался в соцсетях с комментатором Синицыным
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Эстонский профессиональный снукерист Андрес Петров поругался в соцсетях с русскоязычным комментатором «Евроспорта» Владимиром Синицыным.

Российский комментатор снукера Владимир Синицын постоянно перед игровым днём выкладывает у себя в соцсети Х (ранее Twitter) прогнозы на матчи. В посте, где Синицын оставил очередной прогноз, он назвал эстонца «палочкой-выручалочкой», потому что тот постоянно проигрывает, но на этот раз Андрес выиграл и случился конфликт.

После матча Синицын написал: «Да, ставка не сыграла. Но это всё равно не сравнится с тем количеством верных прогнозов, которые были и будут обеспечены поражениями Петрова».

В ответ Петров пригрозил пожаловаться на комментатора руководству WST и выразил надежду, что телеканал «Евроспорт» уже ищет более компетентного комментатора.

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